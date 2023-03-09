"Цей сезон – лайно": зірка Тоттенхема публічно наїхав на Конте, який дав йому "крихти" в матчі ЛЧ
Нападник Тоттенхема Рішарлісон обурений тим, що обидва матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Мілана розпочинав на лаві запасних.
"Я не розумію, чому знову опинився в запасі. Все складалося добре, ми перемогли Вест Хем та Челсі зі мною в старті. Аж раптом Конте посадив мене на лаву запасних, проти Вулверхемптон дав мені лише п'ять хвилин. Я запитав, чому так, але мені нічого не пояснили.
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Вчора мене попросили пройти тест у спортзалі, щоб підтвердити свою готовність до гри. Все було гаразд, але я знову сиджу в запасі. Тут щось не так, я не можу збагнути. Подивимося, що Конте скаже завтра, але дурнів тут немає. Я професіонал, працюю щодня і хочу грати. Часу вистачало.
Даруйте за слово, але цей сезон – лайно. У мене немає достатньо хвилин, я трохи мучився з травмою. Але коли я виходжу на поле, то віддаю своє життя. Я добре відіграв 2 матчі і, вважаю, заслужив вийти у старті на Мілан. Що ж, плакати не буду", – цитує Рішарлісона ESPN Brazil.
Нагадаємо, влітку Тоттенхем віддав Евертону 50 млн фунтів за бразильця, однак той поки відверто не вражає – всього 2+3 у 25 матчах сезону.
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