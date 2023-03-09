"Я не розумію, чому знову опинився в запасі. Все складалося добре, ми перемогли Вест Хем та Челсі зі мною в старті. Аж раптом Конте посадив мене на лаву запасних, проти Вулверхемптон дав мені лише п'ять хвилин. Я запитав, чому так, але мені нічого не пояснили.

Ефектна домашня заготовка і штанга Оріджі у відеоогляді матчу Тоттенхем – Мілан

Вчора мене попросили пройти тест у спортзалі, щоб підтвердити свою готовність до гри. Все було гаразд, але я знову сиджу в запасі. Тут щось не так, я не можу збагнути. Подивимося, що Конте скаже завтра, але дурнів тут немає. Я професіонал, працюю щодня і хочу грати. Часу вистачало.

Даруйте за слово, але цей сезон – лайно. У мене немає достатньо хвилин, я трохи мучився з травмою. Але коли я виходжу на поле, то віддаю своє життя. Я добре відіграв 2 матчі і, вважаю, заслужив вийти у старті на Мілан. Що ж, плакати не буду", – цитує Рішарлісона ESPN Brazil.

Нагадаємо, влітку Тоттенхем віддав Евертону 50 млн фунтів за бразильця, однак той поки відверто не вражає – всього 2+3 у 25 матчах сезону.

"ESSA TEMPORADA ESTÁ SENDO UMA MERDA!" Rapaz, o Richarlison ficou pistola depois da eliminação do Tottenham na Champions. E teve recado pro treinador Antonio Conte também... Confira! #CasaDaChampions



️: @fredcaldeira pic.twitter.com/IJrDt4ekXY — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 8, 2023

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках