"Проведение матчей Лиги чемпионов в США возможно. Мы начали обсуждать эту идею, потом был чемпионат мира, в 2024‑м – чемпионат Европы. В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в 2024‑м – в Лондоне, в 2025‑м – в Мюнхене. После этого – посмотрим. Это возможно.

"Не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне": Гвардиола – о требле

Футбол сейчас чрезвычайно популярен в США. Американцы готовы платить за лучший продукт. Они следят за европейским футболом, как любители баскетбола в Европе следят за НБА. США – очень перспективный рынок в будущем", – цитирует Чеферина ESPN, ссылаясь на Men in Blazers.

Впервые Чеферин выдвинул идею проведения матчей ЛЧ в США еще в 2016 году.

Реванш легенды и реформатора: дуэль Анчелотти и Гвардиолы как противостояние эпох