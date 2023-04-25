Мадридский Реал и Манчестер Сити встретятся в полуфинале Лиги чемпионов 2022/23. Зрители смогут насладиться не только ярким футболом, но и работой гениев тренерского искусства.

На каком бы этапе Лиги чемпионов не встречались команды Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы – эта дуэль всегда достойна финала турнира. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о противостоянии двух знаковых фигур, поединок которых скоро будет смаковать весь футбольный мир.

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Тихое лидерство Анчелотти

Тренерская карьера Карло Анчелотти – это яркий пример того, каких невероятных вершин способен достичь человек, который верит в собственные принципы и готов тяжело работать для их внедрения. На почти 30-летнем тренерском пути от скромной Реджины до самого титулованного футбольного клуба Карло ни разу не изменил философии тихого лидерства, благодаря которой создавал из коллектива звезд единый организм и легко находил общий язык с Ибрагимовичем, Роналду и другими футбольными хищниками, которые не простят слабости даже собственному наставнику.

Именно Карло сумел сбалансировать Реал, который после перестройки не мог найти свою игру, выжать максимум со "списанного со счетов" коллектива и в четвертый раз в своей карьере завоевать кубок Лиги чемпионов. От юбилейного трофея на этой футбольной арене Анчелотти разделяет всего несколько шагов, и похоже, что с возрастом амбиции и аппетиты итальянца только растут. Реал играет быстро, ярко и эффективно. Если "ушастый" кубок снова окажется в руках "сливочных" – вряд ли это станет сенсацией или большим сюрпризом.

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Неуемный реформатор

Начало карьеры Гвардиолы-тренера стало для футбольного мира чем-то вроде знакомства Фредди Меркьюри с Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. "Тики-така" и Месси позволили Пепу быстро взлететь на самую вершину и выиграть с Барсой все возможные трофеи.

Несмотря на бешеный успех, специалист не стал заложником стиля, как это часто случается с его коллегами, а продемонстрировал чудеса гибкости и умения диктовать новые правила еще до того, как соперники справятся с предыдущими идеями. Бавария при руководстве Пепа стала настоящим голевым монстром, а в Манчестер Сити наконец-то началась историческая эпоха успеха, для довершения которого не хватает только одного трофея.

Недавно мечта была совсем близко, но немного не хватило везения. Без сомнения, Гвардиола сделал нужные выводы и будет штурмовать турнир самых сильных с еще большим рвением. Команда испанца остается сбалансированной, а безудержный Холанд может стать именно тем козырем, которого Пепу не хватало на протяжении всех лет во главе "горожан".

На чьей стороне статистика

Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола встречались 8 раз. 5 раз победу праздновал Пеп, трижды судьба улыбнулась Карло. Хорошая новость для зрителей – на ничью они никогда не настроены, так что нет ничего удивительного, что такого результата противостояния этих специалистов пока нет.

В прошлом сезоне ЛЧ Пеп и Карло уже встречались в полуфинале. Тогда Реал оказался сильнее, на последних минутах забив два гола в ворота команды Александра Зинченко, а затем отпраздновал победу в турнире. На этот раз у Гвардиолы двойная мотивация, поэтому остается взять в кулак все свое терпение и ожидать еще одной двухматчевой битвы титанов, которая точно станет настоящим футбольным десертом.