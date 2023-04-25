Александер Чеферін заявив про відкритість для обговорення проведення матчів Ліги чемпіонів у США.

"Проведення матчів Ліги чемпіонів у США можливе. Ми почали обговорювати цю ідею, потім був чемпіонат світу, у 2024-му – чемпіонат Європи. Цього року фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Стамбулі, 2024-го – у Лондоні, 2025-го – у Мюнхені. Після цього – подивимося. Це можливо.

"Не хочу виграти Лігу чемпіонів, а потім опинитися на дні": Гвардіола – про требл

Футбол зараз надзвичайно популярний у США. Американці готові платити за найкращий продукт. Вони стежать за європейським футболом, як любителі баскетболу в Європі стежать за НБА. США – дуже перспективний ринок у майбутньому", – цитує Чеферіна ESPN, посилаючись на Men in Blazers.

Уперше Чеферін висунув ідею проведення матчів ЛЧ у США ще 2016 року.

Реванш легенди та реформатора: дуель Анчелотті та Гвардіоли як протистояння епох