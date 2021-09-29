Президент каталонцев Жоан Лапорта признался, что ждет лишь победы команды Рональда Кумана над Бенфикой во втором туре Лиги чемпионов.

"Нам предстоит сыграть очень важный матч самого престижного еврокубка. Мы должны побеждать.

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Первые три очка в Лиге чемпионов – то, что нужно Барсе, чтобы оказаться там, где она должна быть – на первом месте в группе. Бенфика – непростая команда, но мы верим, что можем победить", – цитирует Лапорту Notícias ao Minuto.

Противостояние Барселоны и Бенфики состоится уже сегодня, 29 сентября, в 22:00. В другом поединке сойдутся их соперники – Бавария и Динамо.

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