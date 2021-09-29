"Це те, що потрібно Барсі": Лапорта вірить у перемогу над Яремчуком і Ко
20:14 - Читать на русском
Президент каталонців Жоан Лапорта зізнався, що чекає лише на звитягу команди Рональда Кумана над Бенфікою у другому турі Ліги чемпіонів.
"На нас чекає дуже важливий матч найпрестижнішого єврокубкового турніру. Ми повинні перемагати.
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Перші три очки в Лізі чемпіонів – те, що потрібно Барсі, щоб опинитися там, де вона повинна бути – на першому місці у групі. Бенфіка – непроста команда, але ми віримо, що можемо перемогти", – цитує Лапорту Notícias ao Minuto.
Протистояння Барселони та Бенфіки відбудеться вже сьогодні, 29 вересня, о 22:00. В іншому двобої зійдуться їхні суперники – Баварія та Динамо.
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