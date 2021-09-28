"Барселона остается одной из сильнейших команд Европы, которая играет на очень высоком уровне. У них нет Месси, но они все равно очень сильны. Если вы скажете мне, что любая команда мира станет сильнее с Месси, то я отвечу, что в этом нет сомнений. Барселона проиграла только один матч – против Баварии.

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Барселона – очень сильная команда, которая нацелена на победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Есть и другие соперники – Бавария, которая думает точно так же. Барселона – не тот клуб, который резко теряет в уровне только из-за ухода Месси. Когда у них был Лео, они проиграли Баварии со счетом 2:8", – приводит слова Жезуша Marca.

Отметим, что Бенфика и Барселона встретятся уже завтра, 29 сентября, начало в 22:00. Каталонцы пока на дне группы E с 0 очков, а "орлы" вместе с Динамо разделяют 2-3 места.

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