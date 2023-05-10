"Казалось, что матч был в ауте. А перед этим был угловой, который судья не назначил. Судья был не очень внимателен. Он дал мне желтую карточку, и я сказал: "Давайте их на поле, а не вне него!"

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Мяч вышел за пределы поля. Это не я говорю, а технологии. Это меня удивляет. Это мелкие детали, но арбитр не был внимательным. Игроки заслуживали больше карточек на поле, а не я за пределами поля", – цитирует Анчелотти ESPN.

Заметим, что перед голом де Брюйне в одном из эпизодов мяч покинул пределы поля, однако арбитр не заметил этого. Поскольку момент был заигран, то его не просматривали с помощью VAR.

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