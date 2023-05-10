"Здавалось, що матч був у ауті. А перед цим був кутовий, який суддя не призначив. Суддя був не дуже уважний. Він дав мені жовту картку, і я сказав: "Давайте їх на полі, а не поза ним!"

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М'яч вийшов за межі поля. Це не я кажу, а технології. Це мене дивує. Це дрібні деталі, але арбітр не був уважним. Гравці заслуговували на більше карток на полі, а не я за межами поля", – цитує Анчелотті ESPN.

Зауважимо, що перед голом де Брюйне в одному з епізодів м'яч покинув межі поля, проте арбітр не помітив цього. Оскільки момент був заграний, то його не переглядали з допомогою VAR.

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