"Это не долбаный товарняк – это Лига чемпионов", – огненный спич тренера Зальцбурга Марша

Главный тренер Зальцбурга Джесси Марш зажег свою команду во время перерыва в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Ливерпуля (3:4).

"Это не долбаный товарняк, а матч Лиги чемпионов. Нам нужно играть жестче, быть безжалостными с ван Дейком – мы слишком его уважаем. Сильный ли Ливерпуль? Да. Но это не значит, что мы должны быть милыми с ними, не рубитися в подкатах и не бороться.

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Они должны понять, что мы здесь чтобы драться, а не просто красиво играть в своем стиле. Мы приехали не просто сыграть, а сыграть по-настоящему.

Мы проговорим тактику, но мы вернемся на поле – будем полны уверенности. Давайте покажем наше чертово желание бороться. Мы видели, что они сильны, но мы можем играть лучше и вдохнуть жизнь в наш футбол. Уверенность в себе и мощь – вот в чем все дело. Они не очень сильны на стандартных положениях. Ну же, мы можем больше", – с такой речью обратился к игрокам Зальцбурга Марш.

Отметим, что на момент перерыва австрийцы уступали со счетом 3:1, и едва не совершили камбэк. В итоге, Ливерпуль вырвал победу благодаря голу Салаха (4:3).

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