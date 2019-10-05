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"Это не долбаный товарняк – это Лига чемпионов", – огненный спич тренера Зальцбурга Марша

10:25 106 Читати українською
"Это не долбаный товарняк – это Лига чемпионов", – огненный спич тренера Зальцбурга Марша
Джесси Марш / SBI Soccer

Главный тренер Зальцбурга Джесси Марш зажег свою команду во время перерыва в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Ливерпуля (3:4).

9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хи Чхан 39’
Такуми Минамино 56’
Эрлинг Холанд 61’
9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хи Чхан
56’ Такуми Минамино
61’ Эрлинг Холанд
69’ Мохамед Салах

"Это не долбаный товарняк, а матч Лиги чемпионов. Нам нужно играть жестче, быть безжалостными с ван Дейком – мы слишком его уважаем. Сильный ли Ливерпуль? Да. Но это не значит, что мы должны быть милыми с ними, не рубитися в подкатах и не бороться.

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Они должны понять, что мы здесь чтобы драться, а не просто красиво играть в своем стиле. Мы приехали не просто сыграть, а сыграть по-настоящему.

Мы проговорим тактику, но мы вернемся на поле – будем полны уверенности. Давайте покажем наше чертово желание бороться. Мы видели, что они сильны, но мы можем играть лучше и вдохнуть жизнь в наш футбол. Уверенность в себе и мощь – вот в чем все дело. Они не очень сильны на стандартных положениях. Ну же, мы можем больше", – с такой речью обратился к игрокам Зальцбурга Марш.

Отметим, что на момент перерыва австрийцы уступали со счетом 3:1, и едва не совершили камбэк. В итоге, Ливерпуль вырвал победу благодаря голу Салаха (4:3).

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