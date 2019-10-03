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Ливерпуль – Зальцбург – 4:3 – видео голов и обзор матча

00:45 59 Читати українською
Ливерпуль – Зальцбург – 4:3 – видео голов и обзор матча
Ливерпуль – Зальцбург / Фото ФК Ливерпуль

Зальцбург не создал мерсисайдского чудеса, но был близок к этому. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Зальцбург.

9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хи Чхан 39’
Такуми Минамино 56’
Эрлинг Холанд 61’
9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хи Чхан
56’ Такуми Минамино
61’ Эрлинг Холанд
69’ Мохамед Салах

Хозяева уже в первом тайме отгрузили сопернику три мяча, однако до перерыва австрийцы сумели сократить отставание.

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Во втором тайме гости неожиданно забили еще два мяча и сравняли счет. Решать судьбу поединка взялся лидер Ливерпуля Мохамед Салах, который и отметился победным мячом.

Несмотря на победу, действующий чемпион турнира находится на третьем месте группы Е, Зальцбург – второй.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лига чемпионов Видеоновости Ливерпуль - Зальцбург Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Зальцбург Зальцбург
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