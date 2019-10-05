"Це не довбаний товарняк – це Ліга чемпіонів", – вогняний спіч тренера Зальцбурга Марша

Головний тренер Зальцбурга Джессі Марш запалив свою команду під час перерви у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (3:4).

"Це не довбаний товарняк, а матч Ліги чемпіонів. Нам потрібно грати жорсткіше, бути безжальними з Ван Дейком – ми занадто його поважаємо. Чи сильний Ліверпуль? Так. Але це не означає, що ми повинні бути милими з ними, не рубитися в підкатах і не боротися.

Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Вони повинні зрозуміти, що ми тут щоб битися, а не просто красиво відіграти в своєму стилі. Ми приїхали не просто зіграти, а зіграти по-справжньому.

Ми проговоримо тактику, але коли ми повернемося на поле – будемо сповнені впевненості. Давайте покажемо наше чортове бажання боротися. Ми бачили, що вони сильні, але ми можемо грати краще і вдихнути життя в наш футбол. Впевненість у собі і міць – ось у чому вся справа. Вони не дуже сильні на стандартних положеннях. Нумо, ми можемо більше", – із такою промовою звернувся до гравців Зальцбурга Марш

Зазначимо, що на момент перерви австрійці поступались із рахунком 3:1, і ледь не здійснили камбек. В підсумку, Ліверпуль вирвав перемогу завдяки голу Салаха (4:3).

Ліга чемпіонів: Ліверпуль у шаленому матчі перестріляв Зальцбург, Бенфіка осоромилась перед Зенітом