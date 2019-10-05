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"Це не довбаний товарняк – це Ліга чемпіонів", – вогняний спіч тренера Зальцбурга Марша

10:22 340 Читать на русском
"Це не довбаний товарняк – це Ліга чемпіонів", – вогняний спіч тренера Зальцбурга Марша
Джессі Марш / SBI Soccer

Головний тренер Зальцбурга Джессі Марш запалив свою команду під час перерви у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (3:4).

9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хі Чхан 39’
Такумі Мінаміно 56’
Ерлінг Холанд 61’
9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хі Чхан
56’ Такумі Мінаміно
61’ Ерлінг Холанд
69’ Мохамед Салах

"Це не довбаний товарняк, а матч Ліги чемпіонів. Нам потрібно грати жорсткіше, бути безжальними з Ван Дейком – ми занадто його поважаємо. Чи сильний Ліверпуль? Так. Але це не означає, що ми повинні бути милими з ними, не рубитися в підкатах і не боротися.

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Вони повинні зрозуміти, що ми тут щоб битися, а не просто красиво відіграти в своєму стилі. Ми приїхали не просто зіграти, а зіграти по-справжньому.

Ми проговоримо тактику, але коли ми повернемося на поле – будемо сповнені впевненості. Давайте покажемо наше чортове бажання боротися. Ми бачили, що вони сильні, але ми можемо грати краще і вдихнути життя в наш футбол. Впевненість у собі і міць – ось у чому вся справа. Вони не дуже сильні на стандартних положеннях. Нумо, ми можемо більше", – із такою промовою звернувся до гравців Зальцбурга Марш

Зазначимо, що на момент перерви австрійці поступались із рахунком 3:1, і ледь не здійснили камбек. В підсумку, Ліверпуль вирвав перемогу завдяки голу Салаха (4:3).

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