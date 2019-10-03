Лига чемпионов: Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Зальцбург, Бенфика опозорилась перед Зенитом

Состоялись заключительные матчи второго раунда группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 2-й тур

Ливерпуль – Зальцбург – 4:3

Голы: Мане, 9, Робертсон, 25 Салах, 36, 69 – Хван, 39, Минамино, 56, Холанд, 60

Зенит – Бенфика – 3:1

Голы: Дзюба, 22 Диас, 70 (аг.), Азмун, 78 – Де Томас, 85

РБ Лейпциг – Лион – 0:2

Голы: Депай, 11 Терье, 65

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Ливерпуль забил три гола за 36 минут и, казалось, убил всю интригу в этом матче, но игроки Зальцбурга не сдавались. Еще до перерыва гостям удалось сравнять счет. Во втором тайме австрийцам удалось сократить отрыв до минимума, а на 60-й минуте вундеркинд гостей Эрлинг Холланд сравнял счет, заставив неистовствовать своих болельщиков. Но класс таки дал знаки, Салах заключительным голом подарил победу действующему триумфатору турнира.

Зенит неожиданно открыл первым счет в домашнем поединке против Бенфики. Попытки гостей отыграться не принесли плодов. Во второй половине встречи Диас срезал мяч в свои ворота, а через 8 минут Азмун добил португальцев третьим голом. Бенфика смогла лишь забить гол престижа перед финальным свистком.

Лион уже на 11-й минуте праздновал взятие ворот благодаря точному удару Деппа. После такого "холодного душа" хозяева активизировались, но частые атаки результ не приносили. Зато французы спокойно удвоили преимущество во втором тайме и вывезли из Германии три очка.

Турнирные таблицы группового этапа Лиги чемпионов по ссылке.

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