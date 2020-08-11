"Это может быть Аталанта": Малиновскому и Ко предрекают судьбу исторической сенсации ЛЧ, а Пирло очень повезло

У Гасперини современный дух и принципы, которые я также развиваю в сборной с самого начала: смелость действий, нацеленность на атаку, стремление к превосходству не только в результатах. Аталанта часто забивает много голов. Я также прошу своих игроков никогда не останавливаться на достигнутом. Все ведущие клубы Европы играют с таким менталитетом, все меняется и в Италии, многие тренеры сегодня стали более смелыми, в частности благодаря Аталанте. Джан Пьеро показал, что такой футбол не только красивый, но и приносит результат, поэтому этот тип футбольной культуры распространяется. Аталанта заслужила эту замечательную историю.

Кто выиграет ЛЧ 2019/20 – назван главный фаворит, Малиновский и Ко оказались среди аутсайдеров

Шансы на финал? Планы... Пока давайте подумаем о ПСЖ, это отличная команда, у которой больше опыта на таком уровне. Конечно, они не на самой вершине. Клуб потерял Кавани, у них не будет Ди Марии, Верратти и участие Мбаппе очень сомнительно. Их чемпионат завершился в марте. Но, несмотря на это, у Аталанты есть все, чтобы уверенно сыграть в четвертьфинале.

Следующим соперником может стать Атлетико Мадрид? Жесткая, опытная, зрелая команда. Для характеристик Аталанты, по моему мнению, лучше было бы встретиться с Барселоной. Но, периодически Лига чемпионов дарит сюрпризы – это действительно могла бы быть Аталанта. Как моя Сампдория в 1992-м? По желанию, возможно, но общих черт поменьше. Мы тогда уже выиграли Скудетто, Кубок обладателей кубков и еще несколько трофеев. Мы были на вершине годами. Прототипом для Аталанты может быть Валенсия Эктора Купера, которая ровно 20 лет назад, в 2000 году, неожиданно пробилась в финал Лиги чемпионов, заняв третье место в Ла Лиге. Затем Валенсия вернулась в финал, выиграла чемпионство и начала новый цикл. Что-то подобное может создать Гасперини, который играет с агрессивностью и интенсивностью Купера.

Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ 2020/21 – тяжелая судьба Реброва, фарт Милевского, круг соперников Динамо

Вылет Ювентуса от Лиона был неожиданным. Я был уверен, что он пройдет дальше. Но это был очень тяжелый год, непредсказуемый, сложный особенно для тех, кто изменил свой путь, как Юве. Сарри не смог полностью реализовать свой футбол в Турине.

Да, я ожидал большего от всех итальянских клубов в еврокубках. Но я все же подчеркиваю исключительный характер сезона, который сделал все непредсказуемым. Казалось, французские команды, оставшись без лиги, пострадают. С другой стороны, Лион насладился отдыхом и приехал в Турин с более свежими ногами, чем Юве, ведь эта Серия А, сжатая в летнюю жару, была изнурительной, а также морально тяжелой из-за отсутствия публики.

Почти все команды сдали в конце, включая Аталанту, которая всегда много бегает. В чемпионате Рома буквально "взлетела", а в ЛЕ она показалась опустошенной. Также Неаполь мог выступить лучше, хотя даже в кризис Месси снова дал Барселоне свое качество, имя и опыт в этих соревнованиях всегда сказываются. Интер также страдал, но у Конте есть храбрая и европейская игра. Он может пробиться в финал.

Фаворит Лиги чемпионов? Мюнхенская Бавария!

Пирло очень повезло. Он начинает тренерскую карьеру с вершин, с лучшей командой. Возможно, и я не начинал с низов, но я тренировал Фиорентину, а не Ювентус. Оставим шутки, потому что, если бы я искал тренера для клуба, я бы и сам обратил внимание на Пирло. Он хорошо разбирается в футболе, как и Де Росси. Мне хотелось бы с ним поработать. У всех все бывает впервые. Перед Андреа открылся новый путь. Успехов ему, а также Аталанте и Интеру.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ