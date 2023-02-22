"Трудно подводить итоги сразу после такой игры. Большую часть первого тайма мы играли хорошо, и нам не повезло, что мы ушли на перерыв при равном счете. Мы допустили слишком много ошибок. Сегодня Реал наказывал нас за каждую из них.

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Мы все же хорошо провели первый тайм. Мы были на высоте и создали несколько хороших моментов. Был хороший шанс при счете 2:0, но мяч вынесли почти с линии. Будь там гол, это стало бы важным моментом.

Второй гол в наши ворота, конечно, был следствием ошибки. Третий гол нас огорчил, и именно тогда наша игра расклеилась», – рассказал капитан Ливерпуля на пресс-конференции после матча.

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