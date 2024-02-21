ПСВ и дортмундская Боруссия расписали ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Дониэлл Мален очень хотел огорчить ПСВ, за который в свое время наиграл более 100 матчей. Форварду Боруссии удалось в середине первого тайма – мощный удар в ближнюю девятку с рикошетом не оставлял шансов голкиперу.

Боруссия Д расписала ничью с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов – скандальный "фарс" арбитров, Мален забил бывшим

ПСВ отыгрался в дебюте второго тайма благодаря сомнительному решению судьи. Серб Срджан Йованович назначил пенальти, хотя Хуммельс четко выбил мяч из-под ног Тиллмана. Де Йонг уверенно пробил с 11 метров. 1:1 – все решится 13 марта в Дортмунде.