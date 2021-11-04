Второе подряд поражение Вернидуба в видеообзоре матча Шериф – Интер – 1:3
06:30 - Читати українською
Шериф проиграл Интеру в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Марцело Брозович 54’
Милан Шкриняр 66’
Алексис Санчес 82’
54’ Марцело Брозович
66’ Милан Шкриняр
82’ Алексис Санчес
Команда Вернидуба выдержала первый тайм, но на 54-й минуте пришлось пропускать. Брозович одним финтом убрал сразу двух оппонентов и пробил точно в нижний угол. Во время второго гола голкипер Шерифа Атанасиадис героически отбивался, пока Шкриняр с третьей попытки не вогнал мяч в сетку.
Вернидуб с Шерифом снова бессилен против Интера: провальная игра, которую подсластил гол престижа
Алексис Санчес довел счет до 3:0, однако Траоре спас хозяев от разгрома. 3:1 – Шериф снова проиграл Интеру, пропустив миланцев на второе место группы D.
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