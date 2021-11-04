Шериф проиграл Интеру в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Вернидуба выдержала первый тайм, но на 54-й минуте пришлось пропускать. Брозович одним финтом убрал сразу двух оппонентов и пробил точно в нижний угол. Во время второго гола голкипер Шерифа Атанасиадис героически отбивался, пока Шкриняр с третьей попытки не вогнал мяч в сетку.

Вернидуб с Шерифом снова бессилен против Интера: провальная игра, которую подсластил гол престижа

Алексис Санчес довел счет до 3:0, однако Траоре спас хозяев от разгрома. 3:1 – Шериф снова проиграл Интеру, пропустив миланцев на второе место группы D.