"Мы переигрывали Эспаньол и действовали хорошо до 82-й минуты, после чего лучше стал играть соперник. Завтра все будет не так, как в субботу. Бенфика опытная, хорошо подготовленная физически команда. Будет тяжело, ведь это Лига чемпионов, ритм здесь совсем другой.

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Мы готовы к тому, чтобы сразиться с Бенфикой, и если победим, то выйдем в плей-офф.

Барселона сейчас не в том состоянии, чтобы задирать нос, но сохранять оптимизм необходимо. Надо играть храбро, идти в атаку и пытаться победить. Но этой команде мы уступили 0:3 и это факт.

Я рассматриваю это как возможность для нас, я не чувствую никакого дополнительного давления. У нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш, а также показать, что мы Барса, что мы на своем поле. Мне нравится это испытание.

Я с большим уважением отношусь к Жорже Жезушу, а Бенфика – отличная команда. Мы попытаемся сыграть по-своему, но будет непросто. Однако мы будем сражаться.

Раньше мы проиграли Бенфике и Баварии – и матчи против них у нас и остались. Все очень просто: нужно выиграть один из двух матчей", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, после 4-х туров группового этапа ЛЧ Барселона расположилась на второй строчке в квартете E, опережая Бенфику на два очка.

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