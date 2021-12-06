– Я очень рад снова быть в Украине. Сыграть на этом великолепном стадионе – Олимпийском. Очень счастлив, что снова приехал домой. Завтра будет матч против лидера украинского футбола. Это будет последняя игра группового этапа ЛЧ. К сожалению, ни мы, ни Шахтер не вышли в плей-офф, но мы счастливы, что уже заняли третье место и будем участвовать в плей-офф Лиги Европы.

– Вы обыграли Шахтер у себя дома. Не давит ли этот результат перед матчем в Украине?

– Этот результат должен давить на Шахтер, а не нас. Дома мы сыграли удачно, но завтра будет очень сложно. Я знаю, что такое Шахтер. Мы готовимся. Хочется завтра насладиться и провести одну из своих лучших игр.

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– Как Шериф изменился за этот еврокубковый сезон?

– Двоякое впечатление. Мы стартовали очень неплохо, с двух побед над Шахтером и Реалом. Амбиции начали зашкаливать, но мы прекрасно понимали, что нас ждет дальше. Дважды проиграли Интеру, проиграли Реалу. Понимаем, с кем играть завтра. Шахтер, где много дорогих качественных игроков, техничных бразильцев. Будет нелегко, но будем сражаться. В течение турнира было несколько необязательных травм, что нас подкосило. Были потери, которые мы не могли компенсировать. Будет уроком на будущее для меня и команды.

– Как будете настраивать ребят на матч, который фактически ничего не решает?

– Перед каждой игрой я всегда говорю одни слова – выходить и получать удовольствие. Не бей-беги играть, а в пас, играть спокойно. Понятно, что в этой группе мы аутсайдеры. Все единодушно говорили, что мы будем четвёртыми. Но мы смогли обойти Шахтер. Хочется завтра показать себя, хотя игра уже ничего не решает. Шахтер захочет взять реванш, тем футбол и интересный.

– Вы могли себе представить, что досрочно гарантируете себе евровесну?

– Наверное, никогда. Для нас это была группа смерти, но невероятными усилиями и желанием смогли сделать так, что мы идем дальше, а Шахтер остается без евровесны.

– При вас Зарю называли мужиками. Как вы бы назвали нынешний Шериф?

– Интернациональные мужики, иначе не могу.

– Ваш контракт истекает летом 2022 года. Есть информация, что вами интересовались и контактировали украинские клубы. В частности, СК Днепр-1. Можете прокомментировать это?

– Полностью опровергаю эти слова. Я не имею права вести переговоры с кем-нибудь, пока есть контракт с Шерифом. В будущем все возможно. Не исключено, что я продлю договор с Шерифом. Этот клуб будет навсегда иметь место в моем сердце, ведь я получил шанс выступить в групповом этапе ЛЧ. Случиться может что угодно, но я очень рад работать в Шерифе.

– Как вы чувствуете, что вам, украинцу, придется играть в Украине против местной команды?

– Да, я украинец, но это спорт. Пусть победит сильнейший, и вопросов не будет. Я тренер Шерифа, и должен защищать интересы этой команды. Несмотря на то, что Шахтер представляет Украину, которую я очень люблю. Ничего личного – это спорт.

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– Планируется ли усиление команды зимой? Возможно, Шериф интересуют игроки УПЛ.

– К сожалению, по регламенту УЕФА можно заявить и отзаявить только троих игроков на еврокубки. Конечно, будем искать и думать. Возможно, кто-то уйдет от нас, кто-то интересен более именитым клубам и принесет Шерифу деньги. Есть много украинцев, которых я бы хотел видеть в Шерифе. Но кто-то не хочет, кто-то видит себя в других чемпионатах. Проблематично пригласить тех украинцев, которых я хотел бы видеть. Не хочу никого обижать, но особого выбора нет. Если кого-нибудь и брать, то он должен сразу становиться лидером. Будем смотреть в феврале.

– Какие амбиции в Лиге Европы будут?

– Наша мечта уже сбылась, мы побывали в сказке. Надеюсь, сказка закончится на мажорной ноте. Амбиции есть и в Лиге Европы, но 13 декабря нужно смотреть жеребьевку. Там серьезные клубы. Сначала будем выстраивать команду, а там будет видно. Это жизнь, это наша работа", – резюмировал Вернидуб на пресс-конференции.

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