– Я дуже радий знову бути в Україні. Зіграти на цьому чудовому стадіоні – Олімпійському. Дуже щасливий, що знову приїхав додому. Завтра буде матч проти лідера українського футболу. Це буде остання гра групового етапу ЛЧ. На жаль, ні ми, ні Шахтар не вийшли до плей-офф, але ми щасливі, що вже посіли третє місце і братимемо участь у плей-офф Ліги Європи.

– Ви обіграли Шахтар у себе вдома. Чи не тисне цей результат перед матчем в Україні?

– Цей результат має тиснути на Шахтар, а не на нас. Вдома ми зіграли вдало, але завтра буде дуже складно. Я знаю, що таке Шахтар. Ми готуємось. Хочеться завтра насолодитися і провести одну зі своїх найкращих ігор.

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– Як Шериф змінився за цей єврокубковий сезон?

– Двояке враження. Ми стартували дуже непогано, з двох перемог над Шахтарем і Реалом. Амбіції почали зашкалювати, але ми чудово розуміли, що на нас чекає далі. Двічі програли Інтеру, програли Реалу. Розуміємо, з ким будемо грати завтра. Шахтар, де багато дорогих, якісних гравців, технічних бразильців. Буде нелегко, але будемо боротися. Упродовж турніру мали кілька необов'язкових травм, що нас підкосило. Були втрати, які ми не могли компенсувати. Буде уроком на майбутнє для мене і команди.

– Як налаштовуватимете хлопців на матч, який фактично нічого не вирішує?

– Перед кожною грою я завжди кажу одні слова – виходити та отримувати задоволення. Не бий-біжи грати, а в пас, грати розслаблено. Зрозуміло, що у цій групі ми аутсайдери. Всі одностайно казали, що ми будемо четвертими. Але ми змогли обійти Шахтар. Хочеться завтра показати себе, хоча гра вже нічого й не вирішує. Шахтар захоче взяти реванш, цим футбол і цікавий.

– Ви могли уявити, що достроково гарантуєте собі євровесну?

– Напевно, ніколи. Для нас це була група смерті, але неймовірними зусиллями та бажанням змогли зробити так, що ми йдемо далі, а Шахтар залишається без євровесни.

– При вас Зорю називали мужиками. Як би ви назвали нинішній Шериф?

– Інтернаціоналні мужики, інакше не можу.

– Ваш контракт закінчується влітку 2022 року. Є інформація, що вами цікавилися і контактували українськи клуби. Зокрема СК Дніпро-1. Можете прокоментувати це?

– Повністю спростовую ці слова. Я не маю права вести переговори з кимось, допоки є контракт з Шерифом. У майбутньому все можливо. Не виключено, що я продовжу договір з Шерифом. Цей клуб назавжди матиме місце у моєму серці, адже я отримав шанс виступити в груповому етапі ЛЧ. Статися може що завгодно, але я дуже радий працювати у Шерифі.

– Як ви відчуваєте, що вам, українцю, доведеться грати в Україні проти місцевої команди?

– Так, я українець, але це спорт. Нехай переможе сильніший, і питань не буде. Я – тренер Шерифа, і маю захищати інтереси цієї команди. Попри те, що Шахтар представляє Україну, яку я дуже люблю. Нічого особистого – це спорт.

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– Чи планується посилення команди взимку? Можливо, Шериф цікавлять гравці УПЛ.

– На жаль, за регламентом УЄФА можна заявити та відзаявити лише трьох гравців на єврокубки. Звичайно, будемо шукати і думати. Можливо, хтось піде від нас, хтось цікавий більш іменитим клубам і принесе Шерифу гроші. Є багато українців, яких я хотів би бачити у Шерифі. Але хтось не хоче, хтось бачить себе в інших чемпіонатах. Проблематично запросити тих українців, яких я хотів би бачити. Не хочу нікого ображати, але особливого вибору немає. Якщо когось і брати, то він повинен відразу ставати лідером. Будемо дивитись у лютому.

– Які амбіції у Лізі Європи будуть?

– Наша мрія вже збулася, ми побували у казці. Сподіваюся, казка закінчиться на мажорній ноті. Амбіції є і в Лізі Європи, але 13-го грудня треба дивитися жеребкування. Там серйозні клуби. Спочатку будемо вибудовувати команду, а там буде видно. Це життя, це наша робота", – резюмував Вернидуб на прес-конференції.

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