Бавария неожиданно вылетела из Лиги чемпионов: видео голов и обзор матча против Вильярреала
Вильярреал вырвал ничью во втором четвертьфинальном поединке ЛЧ против Баварии (1:1). Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Первый поединок мюнхенцы проиграли с минимальным счетом (0:1), поэтому были настроены на камбэк. Забить удалось только на старте второго тайма. Это Мюллер отдал на Левандовски, а поляк сделал свое дело.
Вильярреал сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов – Бавария вылетела, пропустив роковой гол на последних минутах
Казалось, что встреча перейдет в овертайм, но у Чуквуэзе были другие планы. Редкая контратака Вильярреала на 88-й минуте завершилась его точным выстрелом. По сумме двух матчей "желтая субмарина" прошла в полуфинал, где будет играть с победителем пары Бенфика – Ливерпуль.