Вильярреал вырвал ничью во втором четвертьфинальном поединке ЛЧ против Баварии (1:1). Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Первый поединок мюнхенцы проиграли с минимальным счетом (0:1), поэтому были настроены на камбэк. Забить удалось только на старте второго тайма. Это Мюллер отдал на Левандовски, а поляк сделал свое дело.

Вильярреал сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов – Бавария вылетела, пропустив роковой гол на последних минутах