"Тот, кто играет в футбол, должен ко всему приспосабливаться. Против Шерифа была одна из немногих игр, которые мы проиграли в этом сезоне. Мы хотим провести матч-реванш и попытаться достичь большего. Поездка долгая, четыре часа, такая же, как у Киеве: у нас не было проблем, у нас хорошая гостиница, стадион и трава идеальные, вполне нормальное путешествие, немного долгое, но мы не можем жаловаться.

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Моя команда – это команда, полная качества, индивидуальности и гармонии. Я думаю, что игроки чувствуют себя комфортно рядом друг с другом, хорошо ладят… Это команда с большим количеством молодежи, большим энтузиазмом. Я люблю их тренировать, пока у меня не было никаких проблем.

Нет, тренировать Реал – это просто. Если вам нужно участвовать в гонке, лучше иметь Ferrari, чем Fiat 500. Это то, что я чувствую, тренируя Реал Мадрид. Давление? Все тренеры испытывают давление, они испытывают его еженедельно. Это часть нашей работы.

В первом матче мы не добились хорошего результата против этой команды. Шериф обыграл нас на Бернабеу. Нужно избегать ошибок и делать то, что у нас сейчас получается хорошо, без спешки, уверенно, со спокойствием. Мы знаем друг друга, мы знаем Шериф, а они знают нас. Я думаю, мы должны сыграть идеальную игру. Если мы выиграем, это будет решающим фактором", – цитирует Анчелотти. Marca.

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