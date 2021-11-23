Вернидуб – о матче с Реалом: "Мы уже смогли доказать, что Шериф – это имя в футболе"
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб пообщался с прессой перед матчем 5 тура Лиги чемпионов против Реала.
"Сделаем все для положительного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как Реал. Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.
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Мы команда из маленького, но очень красивого города Тирасполь, однако мы уже смогли доказать, что Шериф – это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соревнуемся с грандами, забиваем красивые голы.
Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и дальше играть в больших командах Европы", – цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.
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