"Той, хто грає у футбол, має до всього пристосовуватись. Проти Шерифа була одна з небагатьох ігор, які ми програли у цьому сезоні. Ми хочемо провести матч-реванш і спробувати досягти більшого. Поїздка довга, чотири години, така сама, як у Києві. У нас не було проблем, у нас хороший готель, стадіон та трава ідеальні. Цілком нормальна подорож, трохи довга, але ми не можемо скаржитися.

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Моя команда – це команда, сповнена якості, індивідуальностей та гармонії. Я думаю, що гравці почуваються комфортно поруч один з одним, добре ладнають… Це команда з великою кількістю молоді, великим ентузіазмом. Я люблю їх тренувати, поки у мене не було жодних проблем.

Ні, тренувати Реал – це просто. Якщо вам потрібно брати участь у перегонах, краще мати Ferrari ніж Fiat 500. Це те, що я відчуваю, тренуючи Реал Мадрид. Тиск? Усі тренери зазнають тиску, вони зазнають його щотижня. Це частина нашої роботи.

У першому матчі ми не досягли хорошого результату проти цієї команди. Шериф обіграв нас на Бернабеу. Потрібно уникати помилок і робити те, що у нас зараз виходить добре, без поспіху, впевнено, зі спокоєм. Ми добре знаємо один одного, ми знаємо Шериф, а вони знають нас. Я думаю, ми повинні зіграти ідеальну гру. Якщо ми виграємо, це буде вирішальним фактором", – цитує Анчелотті Marca.

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