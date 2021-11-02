Как известно, сегодня, 2 ноября, Динамо примет Барселону. Накануне вечером в одном из ресторанов Киева были замечены президенты обоих клубов, сообщает Meta Ratings.

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Жоан Лапорт и Игорь Суркис провели деловую встречу и вместе поужинали. Интересно, что раньше на таких мероприятиях Динамо представлял спортивный директор клуба Резо Чохонелидзе. В этот раз встреча прошла с участием главных лиц клубов.

Напомним, поединок на НСК Олимпийский стартует в 22.00. Предыдущая встреча между Барселоной и Динамо завершилась минимальной победой каталонцев на Ноу Камп (1:0).

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