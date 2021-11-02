"Динамо треба перемкнутися на гру у Лізі чемпіонів. Після простіших матчів на внутрішній арені важко включатися у підготовку до поєдинку з таким суперником, як Барселона, у групі, яку з повним правом можна назвати групою смерті. Однак у футболі немає нічого неможливого. Тому доведеться все-таки перебудуватися на інші швидкості, тактику, техніку. Багато залежатиме від психології.

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Каталонська команда дуже змінилася після відходу Мессі. Хоча, пригадується, у Барселони були такі поєдинки, на які вона приїжджала без багатьох основних футболістів, проте своє брала. Відомо, що Агуеро та Піке не зіграють проти Динамо. Щодо відсутності Агуеро, думаю, не варто особливо радіти, адже він довго був у лазареті, зіграв мало, і на нього в Барселоні зараз ставку не роблять. А ось Піке – серйозна втрата каталонців. Подивимося, як тренер Барселони закриє цю дірку.

Як зіграти з каталонцями, щоб здобути позитивний результат? Тренерські ідеї на полі втілюють футболісти. Тому казати гравцям можна все, що завгодно, але це ще треба реалізувати. Доведеться відштовхуватися від того, що Динамо потрібна лише перемога. Однак у жодному разі не можна допустити шапкозакидальні настрої. У матчі з Барселоною у тактичному плані необхідно діяти гнучко, комбіновано. Можна і пресингувати, і Фаті з Депаєм закрити.

Повторюся, не закрите лише питання щодо атаки "біло-синіх". Слід пам'ятати: не б'єш по воротах суперника – не виграєш! Важко вгадати результат, але вважаю, що ця Барселона по зубах Динамо. Я хотів би зараз заснути і прокинутися в середу вранці, дізнавшись, що кияни перемогли, але доведеться похвилюватися у вівторок, нічого не вдієш", – сказав Буряк у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок на НСК Олімпійський стартує о 22:00. Попередня зустріч між Барселоною та Динамо завершилась мінімальною перемогою каталонців на Камп Ноу (1:0).

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