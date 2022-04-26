Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери отдает себе отчет, какое испытание ждет его команду в полуфинале ЛЧ против Ливерпуля.

"Ереми Пино не сможет сыграть, его восстановление после травмы затягивается. Вчера он тренировался, но сыграть не сможет. Жерар Морено работает нормально. Он увеличит нагрузку, но завтра. Франсис Коклен тренировался в обычном режиме.

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Любой клуб, дошедший до полуфинала Лиги чемпионов, такогй результат полностью заслужил. В Ливерпуле отлично знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две большие команды в лице Ювентуса и Баварии. Они понимают, что не будет просто.

Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это самый сильный Ливерпуль, который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией – постараться обыграть лучший Ливерпуль в истории", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

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