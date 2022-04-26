Емері заявив, що Клопп створив найкращий Ліверпуль в історії
Головний тренер Вільяреала Унаї Емері усвідомлює, яке випробування чекає на його команду в півфіналі ЛЧ проти Ліверпуля.
"Єремі Піно не зможе зіграти, його відновлення після травми затягується. Вчора він тренувався, але зіграти не зможе. Жерар Морено працює нормально. Він збільшить навантаження, але завтра. Франсіс Коклен тренувався у звичайному режимі.
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Будь-який клуб, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, на такий результат повністю заслужив. У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам вдалося вибити дві великі команди в особі Ювентуса та Баварії. Вони розуміють, що не буде просто.
Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це найсильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією – постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.
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