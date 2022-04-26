"Єремі Піно не зможе зіграти, його відновлення після травми затягується. Вчора він тренувався, але зіграти не зможе. Жерар Морено працює нормально. Він збільшить навантаження, але завтра. Франсіс Коклен тренувався у звичайному режимі.

"Я був дуже вражений": Клопп визначив головну загрозу для Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів

Будь-який клуб, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, на такий результат повністю заслужив. У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам вдалося вибити дві великі команди в особі Ювентуса та Баварії. Вони розуміють, що не буде просто.

Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це найсильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією – постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

Якими були 8 попередніх півфіналів ЛЧ для Гвардіоли – менше половини успішних