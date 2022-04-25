Пеп Гвардиола уж очень давно не может покорить Лигу чемпионов. Последний триумф – Барселона в сезоне 2010/11.

+ 2009: Барселона – Челси – 1:1 по сумме двух матчей (здесь и дальше) и проход по правилу выездного гола;

- 2010: Барселона – Интер – 2:3;

+ 2011: Барселона – Реал – 3:1;

- 2012: Барселона – Челси – 2:3;

- 2014: Бавария – Реал – 0:5;

- 2015: Бавария – Барселона – 3:5;

- 2016: Бавария – Атлетико – 2:2 и вылет по правилу выездного гола;

+ 2021: Манчестер Сити – ПСЖ – 4:1.

В итоге – 3 успеха и 5 неудач.

До прошлого года Гвардиола 4 раза не мог дойти c Манчестер Сити даже до полуфинала Лиги чемпионов.

Матч 1/2 Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид состоится 26 апреля на Этихаде. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Реал Мадрид: прогноз на полуфинал Лиги чемпионов