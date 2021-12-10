"Аталанта входит в элиту европейского футбола, против нее очень сложно играть. Они демонстрируют красивый футбол и находятся в отличной форме. Мы знали, что даже при счете 3:0 они способны изменить ситуацию. Нужно было сохранять концентрацию.

Напрасная пушка Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Вильярреал – 2:3

Когда Аталанта отыгралась до 3:2, я действительно подумал, что они вытащат кролика из шляпы. Мы не были уверены в победе, но все получилось. В соперниках была одна из лучших команд Италии и Европы. Эта победа придаст нам авторитет и уверенность", – цитирует Эмери Football Italia.

Решающий матч между Аталантой и Вильярреалом перенесли на сутки из-за сильного снегопада. Руслан Малиновский забил за бергамасков, но не спас команду от поражения и вылета из Лиги чемпионов.

Аталанта драматично вылетела из ЛЧ, проиграв Вильярреалу: Малиновский забил роскошный гол и получил высокие оценки