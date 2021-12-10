"Аталанта входить в еліту європейського футболу, проти неї дуже складно грати. Вони демонструють красивий футбол і перебувають у чудовій формі. Ми знали, що навіть за рахунку 3:0 вони здатні змінити ситуацію. Потрібно було зберігати концентрацію.

Марна гармата Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Вільяреал – 2:3

Коли Аталанта відігралася до 3:2, я дійсно подумав, що вони витягнуть кролика з капелюха. Ми не були впевнені в перемозі, але все вийшло. В суперниках була одна з найкращих команд Італії та Європи. Ця перемога додасть нам авторитету та впевненості", – цитує Емері Football Italia.

Вирішальний матч між Аталантою та Вільяреалом перенесли на добу через сильний снігопад. Руслан Маліновський забив за бергамасків, але не врятував команду від поразки та вильоту з Ліги чемпіонів.

Аталанта драматично вилетіла з ЛЧ, програвши Вільяреалу: Маліновський забив розкішний гол та отримав високі оцінки