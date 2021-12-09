Аталанта не смогла победить Вильярреал в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, несмотря на гол Руслана Малиновского. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на Футбол 24.

Испанцы превосходили соперника в течение всего первого тайма матча за плей-офф ЛЧ, что закономерно конвертировалось в забитые мячи Данджумы и Капу. После перерыва Вильярреал и вообще довел счет до разгромного – это Данджума оформил дубль.

Вильярреал не пустил Аталанту в плей-офф ЛЧ – Малиновский забил классный гол, вдохновив бергамцев на безумную концовку

Ситуацию вышел менять Руслан Малиновский. Сначала "Желтую субмарину" спасла перекладина, но позже украинец все же забил – из-за пределов штрафной. Сапата также сократил разницу, Аталанта еще имела ливень моментов, но мяч не шел в ворота. Вильярреал победил и вышел в плей-офф со второго места, а "Богиня" будет весной играть в Лиге Европы.