"Мы не собираемся останавливаться на том, как хорошо мы играли сегодня. Мы не хотим пройти дальше. Мы намерены попробовать обыграть Баварию еще раз. Результат 1:0, но этого недостаточно. Они лидеры, проигрывать для них – ненормально.

Вильярреал – Бавария – 1:0 – видео гола и обзор сенсации в 1/4 ЛЧ

Сейчас можем быть счастливы, но в то же время осторожны. У нас осталось 90 минут, и я хочу обыграть мюнхенскую Баварию снова. Если я не выиграю, буду разочарован, независимо от того, хорошо ли мы сегодня играли.

Все получилось хорошо, потому что у нас хорошие футболисты. Ло Чельсо показал отличную игру, как и другие молодые игроки, которым нужно набираться опыта, чтобы расти. Коклен или Джио обладают этим преимуществом", – цитирует Эмери Marca.

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