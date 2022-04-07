"Ми не збираємося зупинятися на тому, як добре ми грали сьогодні. Ми не хочемо пройти далі. Ми маємо намір спробувати обіграти Баварію ще раз. Результат 1:0, але цього недостатньо. Вони лідери, програвати для них – ненормально.

Вільяреал – Баварія – 1:0 – відео гола і огляд сенсації у 1/4 ЛЧ

Зараз можемо бути щасливі, але водночас обережні. У нас залишилося 90 хвилин, і я хочу обіграти мюнхенську Баварію знову. Якщо я не виграю, буду розчарований, незалежно від того, чи добре ми сьогодні грали.

Все вийшло добре, бо маємо хороших футболістів. Ло Чельсо показав чудову гру, як і інші молоді гравці, яким потрібно набиратися досвіду, щоб зростати. Коклен або Джіо мають цю перевагу", – цитує Емері Marca.

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