Команда Унаи Эмери довольно неожиданно разобралась с Баварией в первом четвертьфинале Лиги чемпионов 2021/22. Смотрите видео гола и обзор поединка.

"Желтая сумбарина" вышла вперед уже в дебюте игры. Данджума удачно подставил ногу под удар Парехо и мяч оказался в сетке. Перед перерывом хозяева забили еще раз, но гол Коклена отменили из-за офсайда.

Бавария неожиданно проиграла Вильяреалу в ЛЧ – Мюнхен в слоумо, "поплыл" даже Нойер, немцы должны радоваться, что не разгром

Отыграться подопечные Юлиана Нагельсманна так и не смогли, проведя очень бледный поединок. Быстрый гол Вильярреала стал единственным во встрече. Судьба путевки в полуфинал Лиги чемпионов 2021/22 решится 12 апреля в Мюнхене на Альянц Арене.

Вильярреал – Бавария – видео гола и обзор матча 06 04 2022