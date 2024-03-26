Нынешний главный тренер Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту не был первым выбором клуба после увольнения Стива Купера. Как информирует инсайдер Альфредо Педулла, изначально "лесники" обратились к Маурицио Сарри, который был уволен из Лацио, но получили отказ. Только после этого боссы Форест связались с Нуну.

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Сообщается, что Ноттингем Форест предложил Сарри трёхлетний контракт и пообещал крупный летний трансфер, если тренеру удастся сохранить прописку команды в АПЛ на следующий сезон. Сарри решил, что возглавлять аутсайдера чемпионата Англии по ходу сезона – плохая идея. Он решил подождать до лета в надежде на лучшие предложения.

До работы в Лацио Сарри тренировал Ювентус, Челси и Наполи.

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