Экс-тренер Челси отказался вернуться в АПЛ спустя две недели после увольнения – ему предлагали шикарные условия
Маурицио Сарри отказался возглавить Ноттингем Форест по ходу сезона.
Нынешний главный тренер Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту не был первым выбором клуба после увольнения Стива Купера. Как информирует инсайдер Альфредо Педулла, изначально "лесники" обратились к Маурицио Сарри, который был уволен из Лацио, но получили отказ. Только после этого боссы Форест связались с Нуну.
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Сообщается, что Ноттингем Форест предложил Сарри трёхлетний контракт и пообещал крупный летний трансфер, если тренеру удастся сохранить прописку команды в АПЛ на следующий сезон. Сарри решил, что возглавлять аутсайдера чемпионата Англии по ходу сезона – плохая идея. Он решил подождать до лета в надежде на лучшие предложения.
До работы в Лацио Сарри тренировал Ювентус, Челси и Наполи.
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