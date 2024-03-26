Ноттінгем Форест розглядав варіант зі звільненням Нуну Ешпіріту Санту і призначенням на пост головного тренера команди звільненого з Лаціо Мауріціо Саррі. Як інформує інсайдер Альфредо Педулла, англійський клуб звернувся до Саррі, але отримав відмову.

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Повідомляється, що Ноттінгем Форест запропонував Саррі трирічний контракт і пообіцяв великий літній трансфер, якщо тренеру вдасться зберегти прописку команди в АПЛ на наступний сезон. Саррі вирішив, що очолювати аутсайдера чемпіонату Англії під час сезону – погана ідея. Він воліє дочекатися літа в надії на кращі пропозиції.

До роботи в Лаціо Саррі тренував Ювентус, Челсі та Наполі.

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