"Я сталкивался с тренерами, которые мне прожужжали уши в течение дня из-за того, что я добавил 2 минуты, а не три. Игроки и болельщики говорят, что я поступил грязно за то же самое. Будто бы те 60 секунд, которые я не добавил, стали причиной того, что они не добились желаемого результата.

ФИФА хочет увеличить игровое время матчей – изменения могут вступить в силу уже на ЧМ-2022

Судьи знают, что остановка времени всегда была темой споров. Победившая команда хочет, чтобы времени прибавляли меньше, а проигравшие – больше. Учитывая, как игроки мадридского Реала уничтожали каждую секунду, которую могли во втором тайме дополнительного времени Лиги чемпионов в среду вечером, Манчестер Сити был не в восторге от того, что было добавлено всего три минуты. Они были еще менее рады, когда финальный свисток раздался за 10 секунд меньше этого времени.

Я думаю, что для всего этого есть решение, а именно 60-минутные матчи с таймером – идея, которую сейчас рассматривают Пьерлуиджи Коллина, FIFA и IFAB. Это работает в баскетболе, и в футболе тоже может сработать. Часы приостанавливаются, например, когда мяч выходит из игры, или есть травма, которая вызывает задержку, или арбитр выдает желтую карточку и разговаривает.

Таким образом, каждая игра длилась одинаково долго, и мы бы избавились от этого спора. В АПЛ этого сезона среднее время пребывания мяча в игре составляло 55 минут и 3 секунды. Самым коротким был Вест Хэм против Брентфорда – 41 минута и 33 секунды, а самым длинным – Манчестер Сити против Бернли – 65 минут и 42 секунды.

Это большая разница, но 60-минут игрового времени остановит это, и будет гарантировать тем, кто пришел на стадион, что они по крайней мере смогут увидеть час футбола на поле", – приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа