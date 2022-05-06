"Я стикався з тренерами, які мені продзижчали вуха протягом дня через те, що я додав 2 хвилини, а не три. Гравці та вболівальники кажуть, що я вчинив брудно за те саме. Начебто ті 60 секунд, які я не додав, стали причиною того, що вони не досягли бажаного результату.

ФІФА хоче збільшити ігровий час матчів – зміни можуть набрати чинності вже на ЧС-2022

Судді знають, що зупинка часу завжди була темою для суперечок. Команда, яка перемогла, хоче, аби часу додавали менше, а ті, хто програють – більше. З огляду на те, як гравці мадридського Реала нищили кожну секунду, яку могли, у другому таймі додаткового часу Ліги чемпіонів у середу ввечері, Манчестер Сіті був не в захваті від того, що було додано лише три хвилини. Вони були ще менше вражені, коли фінальний свисток пролунав за 10 секунд менше цього часу.

Я думаю, що для всього цього є рішення, а саме 60-хвилинні матчі з таймером – ідея, яку зараз розглядають П’єрлуїджі Колліна, FIFA та IFAB. Це працює в баскетболі, і в футболі може спрацювати теж. Годинник призупиняється, наприклад, коли м’яч виходить з гри, або є травма, яка спричиняє затримку, або арбітр видає жовту картку та розмовляє.

Таким чином, кожна гра тривала б однаково довго, і ми б позбулися цієї суперечки. У АПЛ цього сезону середній час перебування м’яча в грі становив 55 хвилин і 3 секунди. Найкоротшим був Вест Хем проти Брентфорда – 41 хвилина і 33 секунди, а найдовшим – Манчестер Сіті проти Бернлі – 65 хвилин і 42 секунди.

Це велика різниця, але 60-хвилин ігрового часу зупинить це і гарантуватиме тим, хто прийшов на стадіон, що вони принаймні зможуть побачити годину футболу на полі", – наводить слова Клаттенбурга Daily Mail.

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