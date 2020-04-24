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Ярославский заинтриговал вероятным возвращением в украинский футбол

11:04 223 Читати українською
Ярославский заинтриговал вероятным возвращением в украинский футбол
Александр Ярославский / Обозреватель

Бывший владелец харьковского Металлиста, бизнесмен Александр Ярославский уклонился от однозначного ответа относительно вероятного возвращения в отечественный футбол.

"Сделано, то что сделано (о предыдущих инвестициях в Металлист – Футбол 24). Нужно смотреть вперед. Думаю, сейчас закончится история с коронавирусом и нужно думать о том, что делать дальше.

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Во всех аспектах, и в футбольном тоже. Я в контакте с футбольными людьми. Да, с тем Металлистом будет весьма сложно что-то сделать, потому что там юридические коллизии такие, что легко преодолеть не удастся. Посмотрим... Обещать ничего не буду, но обещаю, что думать буду, это точно", – рассказал крупный предприниматель в эфире программы Залишайся з футболом.

К слову, Александр Ярославский был президентом Металлиста в 2005-2012 гг. В этот период харьковчане 6 раз брали бронзовые медали чемпионата, а в сезоне 2011/12 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

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Металлист Металлист футбольные финансы Первая лига Александр Ярославский Металлист 1925 Металлист 1925
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