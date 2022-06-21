УЕФА вместе с FedEx Performance Zone обновил рейтинг представителей национальных сборных. В первой сотне оказались сразу два украинца.

Возглавил список Килиан Мбаппе (Франция), а затем за ним расположились Карим Бензема (Франция), Мемфис Депай (Нидерланды), Харри Кейн (Англия) и Криштиану Роналду (Португалия), сообщает УЕФА .

Куда перейдет Ярмоленко? Слово за Шаблием

В первую сотню попали только два украинца – Андрей Ярмоленко и Николай Матвиенко (91 и 92 строчки соответственно). Третье по списку место из сборной Украины у Николая Шапаренко (148). Посмотреть рейтинг всех представителей "сине-желтых" можно по ссылке .

Напомним, в июне команда Петракова провела 5 поединков, из которых выиграла три, еще по разу матчи завершались ничьей и поражением (от Уэльса за выход на ЧМ-2022).

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