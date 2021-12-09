"Яремчук забил и все... Я его больше не видел в игре. Все дело в том, что в сборной Роман играет по-другому – отходит назад, борется за мяч, делает передачи.

Сабо указал на вопиющую проблему Динамо по итогам матча с Бенфикой

А в Бенфике, вероятно, есть такая установка от тренера – быть наконечником атаки. Но свою задачу как нападающий Яремчук выполнил – забил победный мяч в этом матче", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, Яремчук в решающем для Бенфики матче Лиги чемпионов открыл счет, забив Динамо на 16-й минуте, и помог "орлам" попасть в плей-офф евротурнира.

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