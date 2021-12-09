"Яремчук забив і все... Я його більше не бачив у грі. Вся справа в тому, що у збірній Роман грає по-іншому – відходить назад, бореться за м'яч, робить передачі.

Сабо вказав на кричущу проблему Динамо за підсумками матчу з Бенфікою

А в Бенфіці, мабуть, є така установка від тренера – бути наконечником атаки. Але своє завдання, як нападник, Яремчук виконав – забив переможний м'яч у цьому матчі", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Яремчук у вирішальному для Бенфіки матчі Ліги чемпіонів відкрив рахунок, забивши Динамо на 16-й хвилині, і допоміг "орлам" потрапити у плей-офф євротурніру.

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