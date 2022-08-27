Нападающему Бенфики Роману Яремчуку предстоит принять важное решение для своей карьеры.

В последнее время португальская пресса ежедневно делится инсайдами по поводу будущего Романа Яремчука. Суть одна – 26-летний форвард вскоре должен сменить команду.

Яремчук может покинуть Бенфику при одном условии – Севилья готовит предложение

Подогревает интригу и наставник лиссабонцев. Сначала Рогер Шмидт не выпустил украинца на поле в ответном матче против Динамо, хотя результат первого тайма позволял экспериментировать. Сегодня специалист вовсе не включил Яремчука в заявку. Бенфика и без него легко разобралась с Боавиштой (3:0).

Напомним, украинец перебрался в Португалию прошлым летом. В дебютном сезоне Яремчук отыграл за Бенфику 40 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов. В нынешней кампании Роман провел на поле 130 минут за 5 матчей и отличился результативной передачей.