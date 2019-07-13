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Яремчук оформил дубль в контрольном матче Гента – 5-й гол украинца еще до старта сезона

22:00 32 Читати українською
Яремчук оформил дубль в контрольном матче Гента – 5-й гол украинца еще до старта сезона
Роман Яремчук снова забил / ФК Гент

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил 2 мяча в спарринге против Сент-Трюйдена.

Товарищеский матч

Сент-Трюйден – Гент – 4:2

Голы: Балонго, 3, Ботака, 32, Де Брюйн, 39, Аколаце, 79 – Яремчук, 26, (пен) 62

В стартовом составе Гента вышли 3 игрока национальной сборной Украины – Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. Двое последних были заменены во втором тайме, а Яремчук провел на поле весь поединок.

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В активе 23-летнего нападающего сборной Украины 2 гола – на 26-й и 62-й минутах матча. Таким образом в активе Яремчука уже 5 забитых мячей в предсезонных матчах. Напомним, в июне Роман забил и дебютные голы за сборную Украины – в ворота Сербии и Люксембурга.

В сезоне 2018/19 в активе Яремчука 12 голов в 45-ти матчах.

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Динамо – Брентфорд: прямая онлайн-трансляция контрольного матча
12:48
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Главное Товарищеские матчи Роман Яремчук Роман Яремчук Сент-Трюйден Сент-Трюйден Украинцы за рубежом Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Бельгия Межсезонные сборы Видеоновости Товарищеские матчи
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