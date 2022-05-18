О приходе немца в Бенфику сообщали еще в конце марта, но официально лиссабонский клуб подтвердил это только сейчас. Соглашение Рогера Шмидта с Бенфикой рассчитано на 2 года – до завершения сезона 2023/24. Об этом "орлы" сообщили в Twitter.

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Последние два сезона 55-летний немец возглавлял ПСВ, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Ранее Шмидт работал в Китае, Байере, Зальцбурге и ряде немецких клубов.

Заметим, что сезон 2021/22 стал неудачным для Романа Яремчука и Ко. Команда под руководством Нелсона Вериссимо, сменившего Жорже Жезуса, заняла только 3 место в чемпионате Португалии и не выиграла ни одного трофея.

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