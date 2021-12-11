"Я такий щасливий, що всі рахують мої хвилини, скільки я не забиваю. Для вас це дуже важливо. Звісно, непросто для нападника не забивати. Але цей час зробив мене тільки сильнішим. Впевнений, що вийду з цієї ситуації набагато сильнішим, ніж раніше. Дуже приємно забивати у Лізі чемпіонів проти Динамо перший гол. Звісно, емоції переповнюють.

"Хочеться їх бачити у топ-командах", – Яремчук поспілкувався з гравцями Динамо після матчу Ліги чемпіонів

Святкування забитого голу в ворота Динамо? Навіщо стримувати такі емоції? Потрібно їх показувати. Важко було контролювати їх. Я просто забив гол і все. Я ж не показував жодних жестів чи ще чогось. Просто коли забиваєш гол, ти щасливий. Тим більше, у Лізі чемпіонів. Це нормальні емоції", – розповів Яремчук в шоу Пресінг на YouTube.

Відзначимо, що у поточному сезоні Яремчук провів 20 матчів у складі Бенфіки, у яких забив 5 голів та віддав 4 асисти. Серед них і забитий м'яч у ворота Динамо, який дозволив португальцям перемогти (2:0) та закріпитись на 2 місці в групі.

Бенфіка – Динамо: Яремчук рятує тренера і путівку в 1/8 ЛЧ – Київ втрачає шанс у групі невдах, Барса була близько