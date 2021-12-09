"Хотел бы поздравить Динамо с хорошим матчем. Мы в следующем раунде – это самое главное. Честно говоря, Динамо очень прибавило, мне понравился второй тайм.

Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике были нужны три очка

Общался ли с игроками Динамо? Общался. Они – мои друзья, можно сказать. Мы с ними пережили много счастливых моментов во время Евро и сборных. Хочется пожелать им всего наилучшего.

Сильно ли выросли игроки Динамо? Конечно, я всех очень хорошо знаю. Счастлив встретиться с ними на такой стадии Лиги чемпионов. Хочется больше ребят видеть в топ-командах. Думаю, это произойдет, потому что у Динамо много хороших футболистов.

Смотрю ли матчи Динамо? Стараюсь смотреть большие матчи. Конечно, на Лигу чемпионов не попадаю, потому что мы одновременно играли. Но пытаюсь следить за большими матчами", – сказал Яремчук для Youtube-канала Динамо.

Напомним, Роман находился в структуре "Динамо" в 2012-2017 годах.

Бенфика – Динамо: Яремчук спасает тренера и путевку в 1/8 ЛЧ – Киев теряет шанс в группе неудачников, Барса была близко