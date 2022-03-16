Украинский форвард Бенфики поделился эмоциями после победы над Аяксом и квалификации в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Яремчук вышел на 72-й минуте, а вскоре после его появления Бенфика забила. Дарвин Нуньес замкнул подачу с углового и вывел "орлов" в 1/4 финала. Жеребьевка состоится в пятницу, 18 марта.

Аякс – Бенфика – 0:1 – видео гола и обзор матча

"У нас отличная команда с качественными игроками. Вся Бенфика мечтала выйти в четвертьфинал и мы сделали все возможное для достижения этой цели. Игра была очень сложной, но именно наша команда идет дальше.

Фирменным стилем игры Аякса является активный прессинг. Для меня было важно уметь держать мяч, создавать пространство для своих товарищей по команде и пытаться забить. Мы забили и выиграли, это главное", – цитирует Яремчука официальный сайт Бенфики.

Mais Futebol опубликовал еще один комментарий украинца. "Я профессионал, мне нужно бороться здесь, на поле. Мои друзья воюют в Украине, мой народ воюет в Украине, а мне нужно сражаться здесь.

Я отдаю все, что я могу. Я не могу биться там, но могу биться на поле. Делаю все, что могу, стараюсь показать свою страну в футболе. Конечно, я много думаю об этой ситуации", – сказал Яремчук.

Заметим, что Роман стал третьим украинцем, команда которого вышла в четвертьфинал ЛЧ. Ранее туда квалифицировались Реал (Андрей Лунин) и Манчестер Сити (Александр Зинченко).

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