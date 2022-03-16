Яремчук снова остался в запасе, а "орлов" считали явным аутсайдером

Три недели назад в Лиссабоне команды разошлись миром – 2:2. Роман Яремчук забил последний гол в матче, но, как и тогда, украинский форвард начал сегодняшнюю игру в резерве. Букмекеры считали Аякс явным фаворитом матча на Йохан Кройф Арене. Коэффициент на победу амстердамцев колебался от 1.30 до 1.40, а вот на "орлов" предлагали поставить не менее, чем 8.0.

Подопечные Эрика тен Хага выиграли все предыдущие домашние матчи текущей Лиги чемпионов и регулярно крушат соперников в чемпионате Нидерландов. Бенфика же в трех выездных поединках ЛЧ забила только Баварии (2:5), а с Динамо и Барселоной расписала нулевые ничьи. В чемпионате Португалии лиссабонцы идут третьими без шансов на чемпионский титул, при этом даже на внутренней арене Бенфика не может похвастаться стабильностью.

Аякс – Бенфика: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 ЛЧ – Яремчук в битве за четвертьфинал

Словом, фаворит был очевиден. Выездная ничья 2:2 давала Аяксу гораздо больше шансов на четвертьфинал, даже без учета уже отмененного фактора выездного гола.

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Тотальное преимущество Аякса до перерыва – Бенфика устояла

С первых секунд аяксиды бросились подтверждать статус фаворита. В стартовые минуты Бенфика даже не могла перейти половину поля. Большинство атак хозяев шли через левый фланг, на котором действовал Душан Тадич. Впрочем, несколько подач серба адресатов не нашли. Бенфика выдержала стартовое давление и успокоила игру, однако ограничилась лишь контролем мяча. Андре Онана и центрбеки Аякса в игру не вступали.

Антони после очередного паса Тадича пробил Влаходимоса и отправил мяч в сетку, но серб перед тем залез в офсайд. Гол справедливо отменили. Аякс и дальше давил, атаковал, однако все удары по воротам Влаходимоса сложно назвать опасными. Разве что Бергейс чуть-чуть не попал в левую девятку, оказавшись первым на подборе.

Аякс откровенно "возил" Бенфику, но мяч упорно не шел в ворота. Влаходимос спас после дальнего удара Гравенберха, а еще несколько выстрелов хозяев не достигли успеха. Полное преимущество Аякса по всем показателям, кроме главного. Бенфика не пропустила до перерыва – это главный позитив для португальской команды.

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После перерыва сценарий игры не поменялся. "Божьи сыновья" все так же превосходили соперника, но моментов почти не было. Разве что Антони головой пробил немного неточно после нацеленной подачи Блинда, а падение Гравенберха в штрафной осталось без внимания арбитра. Бенфика держалась, а Роман Яремчук разминался. Впереди у "орлов" все так же ничего не получалось.

На 72-й минуте украинский нападающий заменил Эвертона и тут же чуть не убежал в контратаку. Альварес в подкате остановил Романа. На 77-й трибуны стадиона замолчали – Бенфика забила! Дарвин Нуньес опередил Онана и замкнул подачу с углового. Едва ли не первый момент "орлов" завершился голом.

У Аякса было время, чтобы спастись, но пропущенный гол деморализовал хозяев. Команда тен Хага не смогла организовать нашествие на ворота Влаходимоса. Роман Яремчук, после выхода которого "орлы" забили решающий гол, стал третьим украинцем в четвертьфинале ЛЧ после Андрея Лунина и Александра Зинченко. На последних секундах Яремчук даже мог забить, но затянул с ударом и позволил сопернику отобрать мяч.

Бенфика на протяжении всего матча играла вторым номером, но дотерпела и нашла свой шанс после стандарта. Первая выездная победа в ЛЧ (без учета квалификации) вывела лиссабонцев в топ-8 команд Европы, а симпатичный Аякс, который на крейсерской скорости пролетел групповой турнир, довольно неожиданно вылетел уже в первом раунде плей-офф.

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